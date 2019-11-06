Политолог: Для Армении в любом внешнеэкономическом контракте характерна коррупционная составляющая

БАКУ /Trend/ - Скандал вокруг объявленного оборонным ведомством Армении оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу «Промтехнологии»), обрастает новыми подробностями. Началось все с того, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была без веских оснований отклонена, а сама компания немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков Вооруженных сил Армении.

Кроме того минобороны Армении неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере, хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и отказалась от подписания контракта.

А накануне компания ORSIS заявила, что получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для этого ведомства. Также были попытки неофициального обращения в компанию от неких лиц, якобы приближенных к министерству обороны Армении.

Ситуацию для Trend прокомментировал российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

Политолог заявил, что для Армении в любом внешнеэкономическом контракте всегда характерна коррупционная составляющая, об этом без всякого стеснения открыто говорят даже армянские СМИ. Историк не исключил, что данный случай может быть проявлением борьбы за армянский рынок вооружений между российскими и иностранными компаниями-производителями:

«Велика вероятность того, что какая-нибудь иностранная компания дала в Армении кому надо взятку, чтобы отстранить конкурента от тендера, и получила в результате этого условия для заключения выгодного для себя контракта. Как говориться, никакой политики - только бизнес.

Хотя может быть еще одна причина, которая по своей сути очень близка ко второй. Не исключаю такого обстоятельства, что среди менеджмента ORSIS не нашлось ни одного этнического армянина, который бы имел родственные связи в Ереване в кругах, близких к правительству Пашиняна, а поэтому эта компания не имеет неформальных рычагов лоббирования своих интересов на оружейном рынке этой страны».

По мнению историка, данный факт вне всякого сомнения отразится на дальнейшем сотрудничестве в области вооружения между Арменией и Россией:

«Оборонно-техническое сотрудничество России и Армении просчитано в Кремле на годы вперед, под это выделяются из бюджета ресурсы на совершенствование станочного парка оружейных заводов, готовятся специалисты-производственники и даже выдаются кредиты Армении для закупки именно российского вооружения.

В данном случае, привычная и годами обкатанная для российского бизнеса вооружений схема сломалась, что повлекло за собой не только недополучение прибылей, но и прямые финансовые потери, а также потенциальное обогащение конкурентов российского оборонно-промышленного комплекса, получивших или рассчитывающих получить от Армении деньги за свое вооружение, которые ей до этого были выделены Россией.

То есть в данном случае получается, что Россия, через своего горе-союзника инвестирует производство своих прямых конкурентов. Естественно, такой факт не пройдет безболезненно и будет иметь совершенно конкретные административные, юридические и дипломатические последствия».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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