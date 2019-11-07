Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)

7 ноября 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку завершило свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2020-й год.
По итогам заседания был подписан протокол между министерством обороны Азербайджана и Генштабом Турции.
Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
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