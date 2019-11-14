В Азербайджане доктринально закреплена деоккупация территорий Карабаха - украинский эксперт

БАКУ/Trend/ - Повышение обороноспособности – задача любой власти, любого государства, а для государства воюющего, коим фактически является сегодня Азербайджан — задача первостепенная.

Об этом сказал Trend руководитель филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения по Южному Кавказу Владимир Копчак.

По мнению политолога, в Азербайджане по сути, доктринально закреплена деоккупация территорий Карабаха, в том числе, как вариант, военным путём:

«В случае с оборонными расходами Азербайджана, на мой взгляд, сейчас важна не собственно сумма ассигнований на оборону, а реализация этих средств. Экономический рост в своё время обеспечил рост военных расходов, а это, в свою очередь позволило сделать качественный скачок в построении современных вооруженных сил, развитии сектора безопасности в целом. Я к тому, что суммы оборонных бюджетов Азербайджана в последние годы выглядят вполне вменяемыми. Не думаю, что на 2020 год что-либо изменится. Плановый рост бюджета, если он состоится — обыденный процесс (конечно, если не будет резкого скачка или провисания).

Но куда важнее абсолютной величины бюджета его распределение по основным ключевым направлениям – содержание армии, боевая подготовка, развитие (включая закупку новых систем вооружений). Мировой опыт говорит, что наиболее эффективным является примерно равное распределение средств по этим трем направлениям. Важно, чтобы оборонный бюджет обеспечивал стойкое развитие вооруженных сил».

Военный эксперт отметил, что Киев и Баку имеют многолетний опыт плодотворного военно-технического сотрудничества:

«Не забываем, что был период, когда Украина была одним из главных поставщиков вооружений Азербайджану. Наработана мощная база деловых контактов. Другое дело, что динамику и уровень кооперации конца 1990-х – начала 2000-х годов в силу объективных моментов удержать не удалось. Здесь, прежде всего, речь стоит вести о переориентации Азербайджана на западные высокотехнологические образцы вооружений, а также готовности «одомашнивать» выпуск оборонной продукции на своей территории, развитии собственной оборонной индустрии и так далее. Украине пришлось приспосабливаться к новым требованиям азербайджанского оружейного рынка, к которым конкуренты были уже готовы.

С 2014 года же украинская «оборонка» переориентирована на обеспечение потребностей Украинской Армии в условиях войны. Это не могло не сказаться на нашем экспортном потенциале военной продукции. В то же время это дало толчок к развитию новых систем вооружений. Украинский оборонно-промышленный комплекс делает ставку на переход к новым инновационным разработкам. Сегменты производства, модернизации, ремонта и обслуживания советской/постсоветской техники сохраняются, но они сегодня объективно не могут составлять основу ВТС».

Из перспективных направлений двусторонней кооперации украинский политолог выделил производство боеприпасов, бронетанковую отрасль, где отдельно Киев может предложить системы активной, динамической защиты:

«Кстати, предметно уже обсуждалась перспектива участия Украины в боеприпасной программе Азербайджана. Есть отдельная перспектива в сфере транспортной/военно-транспортной авиации. Здесь ситуация во многом будет зависеть от реализации проекта Ан-178 в интересах Азербайджана. Контракт подписан, но перед Киевом стал вопрос замены российских комплектующих после разрыва военно-технического сотрудничества (ВТС) с Москвой. А это, объективно, требует времени.

Показательно, что наше взаимодействие в сфере ВТС может выйти за рамки формата Киев (поставщик) – Баку(реципиент). И Баку уже есть что предложить. Госконцерн «Укроборонпром» проявлял заинтересованность в приобретении в Азербайджане линейки боеприпасов и систем ближнего боя».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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