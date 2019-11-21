Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой школы в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжением о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в Сумгайыте.

В распоряжении отмечается, что с целью строительства нового здания на 1800 ученических мест для Сумгайытской городской средней школы № 1 из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству образования будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части распоряжения.

Министерству экономики поручается предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства общеобразовательной школы, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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