Хикмет Гаджиев: Армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана (ВИДЕО)

26 ноября 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал видеоинтервью Женевскому центру по применению вопросов безопасности, сообщает во вторник Trend.

Говоря в интервью о приоритетах внешней политики Азербайджана, Гаджиев отметил, что одной из главных задач является обеспечение территориальной целостности и суверенитета нашей страны в рамках границ, признанных на международном уровне.

Подчеркнув значение развития взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами и государствами мира, и многогранной дипломатии в рамках международных организаций, стоящих на повестке дня внешней политики Азербайджана, .Гаджиев проинформировал о «Бакинском процессе», являющемся инициативой нашей страны.

Коснувшись многовекторной дипломатии, Гаджиев довел до внимания, что Азербайджан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН, отметил председательство в Движении неприсоединения.

Затрагивая региональные угрозы, Гаджиев проинформировал о военной агрессии Армении против Азербайджана, этнической чистке гражданского населения Азербайджана на оккупированных территориях, отметил пути урегулирования конфликта.

Он сказал, что для решения конфликта армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, как этого требуют резолюции Совета Безопасности ООН.

В видеоинтервью Гаджиев также говорил о других региональных рисках и угрозах.

Отвечая на вопрос о системе современных международных отношений, Гаджиев подчеркнул важность верховенства закона и уважения норм и принципов международного права.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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