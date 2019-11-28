Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)

28 ноября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам в Баку глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

«Как вы знаете, Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ. Мы, конечно же, пристально следим за развитием ситуации. Это позитивный шаг. Это повышает уверенность, улучшает атмосферу, снижает напряжённость, и я считаю, что откроет путь для политического решения. Я верю, что председательство Словакии внесет вклад в решение конфликта», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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  • Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)
  • Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)
  • Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)
  • Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)
  • Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)
  • Мирослав Лайчак: Обмен визитами журналистов Азербайджана и Армении является позитивным шагом (ФОТО)
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