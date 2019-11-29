Важно, чтобы и Милли Меджлис подключился к реформам - Депутат

29 ноября 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для успеха и высокого темпа реформ, осуществляемых в Азербайджане, важно, чтобы и верховный законодательный орган подключился к этим процессам. Именно поэтому партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), выступив с инициативой роспуска Милли Меджлиса, вынесла в связи с этим решение.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Садыгов.

По его словам, начался очередной этап масштабных реформ в Азербайджане и народ поддерживает их.

«Азербайджанский народ видит успехи, результаты этих реформ, напрямую ощущает их. Они сторонники этих реформ. Реформы идут в органах исполнительной власти, в министерствах, комитетах, даже в Кабинете министров. Мы видим результаты, определенные изменения. Предпринимаются шаги по углублению реформ и в судебно-правовой сфере», - сказал Садыгов.

По мнению депутата, заново сформированный парламент окажет поддержку реформам. Таким образом, и Милли Меджлис внесет свой вклад в успешное осуществление этих реформ. В частности, более целесообразно избрание в парламент молодых патриотов, образованных, опытных и активных в общественно-политической жизни страны.

«ПЕА постарается, чтобы среди поддерживаемых кандидатов преобладала молодежь. Я верю, что азербайджанский народ на этот раз больше проголосует на выборах за молодых людей, отличившихся своим патриотизмом, поступками», - отметил Садыгов.

Напомним, что на заседании Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) в четверг депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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