Армянские фашисты получили чувствительный удар в России

БАКУ /Trend/ - В последнее время мир все чаще стали сталкивается с попытками героизации фашизма. Фашизм и нацизм должны были остаться в прошлом, но происходит героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами.

Армения установила памятник в центре Еревана коллаборационисту, сотрудничавшему с Третьим рейхом, Гарегину Нжде - человеку, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению» и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей.

Азербайджан неоднократно выступал против героизации фашизма.

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое состоялось 11 октября в столице Туркменистана Ашгабаде, подчеркнул, что на пространстве СНГ нет места героизации фашизма.

"Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении»,- сказал глава нашего государства.

В своем аргументированном выступлении Президент Азербайджана сослался на энциклопедические справочники, документы, различные источники, подтвержденные военными историками, учеными.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в период Великой Отечественной войны Нжде завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. «17 диверсантов-сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было "Кто погибал за Германию, тот погибает за Армению". Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Тот факт, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны, был выбран своевременно, и именно в этом контексте речь Президента Азербайджана прозвучала весьма актуально.

Уже во время саммита Движения неприсоединения в Баку, который прошел под председательством Президента Ильхама Алиева, мировые лидеры широко поддержали тезисы, которые ранее, на саммите глав стран СНГ в Ашгабаде озвучил глава нашего государства. Участники саммита Движения неприсоединения в Баку осудили любую форму героизации бывших членов нацистского движения, неонацистов и людей, боровшихся против антигитлеровской коалиции, а также попытки придать этим людям статус участников национально-освободительного движения.



После выступления на заседании Совета глав государств СНГ Президента Азербайджана Ильхама Алиева в России поднялась серьезная волна протеста против увековечения памяти армянских нацистов на территории Российской Федерации. В России снова заговорили о необходимости борьбы с подобными проявлениями, особенно в преддверии 75-летия Победы.

Активисты от общественности юга России требовали демонтажа установленной на территории армянской церкви в Армавире памятной доски в честь Нжде и Дро, сотрудничавших с фашистами в годы Второй мировой войны. Одновременно на сайте change.org была инициирована петиция в поддержку сноcа мемориала Нжде в Армавире.

В середине ноября депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов, выразив свою активную гражданскую позицию, закрасил черной краской памятную доску пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленную в российском городе Армавир. "Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?" - заявил Виноградов.

И вот итог. Вчера стало известно, что в Армавире демонтирована памятная табличка, установленная на территории местной армянской церкви в честь пособника нацистов, "героя" Армении Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна). Об этом говорится в письме, направленном из церкви в ответ на запрос заместителя главы муниципального образования Армавира Фролова. Безусловно, это был ожидаемый финал. Принципиальная позиция в этом вопросе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и усилия российской общественности привели к должному результату.

В связи с вышесказанным возникает несколько вопросов к армянской стороне. Что, все-таки, из себя представляет новая власть в Армении? Какими ценностями и философией она все же руководствуется? Какие идеи собирается воплотить в жизнь? Или вот такой вопрос: что думает пашиняновская власть о героизации фашистских ублюдков в Армении?

Прежние власти пришли к руководству страной на волне националистического угара, умело используя «униженный дух нации» и суля ей небывалый взлет и благоденствие за счет захватнических войн. Оба режима, при этом, апеллировали к несправедливому распределению материальных ресурсов внешними силами, винили во всех бедах определенные этнические группы и народы, оправдывали этнические чистки главенством права "сверхчеловека" над правами "недолюдей". И неважно, что прежние власти ставили во главу угла не идеологию, а власть и наживу, попросту манипулируя национальной идеей для зомбирования собственного народа - чтобы не мешал наживаться.

А что пашиняновская власть? Нищий и ограбленный рядовой гражданин Армении, потенциально готовый протестовать против преступлений власти, требовать справедливости и свобод, моментально преображается, как только речь заходит о "сакральных" "маркерах" вроде "геноцида"и национальных псевдогероев.

Так, от «души сопереживающий любой жертве зла и несправедливости» армянский социум искренне воспринимает избиение азербайджанского населения в Зангезуре боевиками ублюдка Гарегина Нжде как героическое деяние, направленное на расширение жизненного пространства для армянской нации. При этом, далеко на задний план отходят факты убийств безвинных мирных жителей, как и его последующий коллаборационизм с фашистским режимом и военные преступления в ходе Второй мировой. О Нжде, например, писали книги, слагали песни, снимали кино. В самом центре Еревана ему воздвигнут величественный памятник.

Таким образом, исподволь бандита, убийцу и садиста превращали в героя. Логично было бы спросить, что со всем этим будет делать команда Пашиняна? Какова будет их позиция?

Ведь, страна, возвеличивающая такого одиозного пособника фашизма, как Гарегин Нжде неприкрыто оскорбляет страны, которые боролись и добились победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Отметим также, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нжде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи о т.н. "Великой Армении". Цель - создать т.н. "Великую Армению", в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде как военного преступника.

Отдел политики Trend

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