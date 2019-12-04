Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

4 декабря 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева руководящий состав министерства обороны побывал в воинских частях в прифронтовой зоне и на боевых позициях, встретился с личным составом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Встретившись с личным составом, несущим дежурство на боевых постах, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил устойчивость обороны, состояние готовности к зимнему периоду, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также с командно-наблюдательного пункта наблюдал за позициями противника.

Заслушав доклады об оперативной обстановке, министр дал соответствующие указания в связи с обеспечением постоянной боеготовности подразделений.

Затем руководство министерства посетило памятник, воздвигнутый в память о шехидах, павших в апрельских боях, возложило к нему цветы, воздало дань уважения к памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В ходе посещения прифронтовой зоны руководство министерства приняло участие в церемонии открытия “Родника Шехидов”, созданного с целью увековечения памяти шехидов. После церемонии открытия на территории были посажены чинары, считающиеся символом долголетия.

Министр обороны также посетил новый инженерный городок, расположенный вблизи прифронтовой зоны.

Было сообщено, что в городке создана необходимая инфраструктура для организации и проведения инженерной подготовки на высоком уровне, совершенствования навыков личного состава по выполнению задач инженерного обеспечения в сложных боевых условиях с учетом рельефа местности.

В учебном центре, построенном в соответствии с условиями, близкими к реально боевым, предусмотрены совершенствование практических навыков управления и применения специальной техники в сложных рельефных и суровых климатических условиях, а также отработка боевых задач.

Министр обороны наблюдал за полевыми занятиями, проведенными с различными подразделениями, и дал соответствующие указания командованию инженерных войск в связи с повышением уровня боеготовности личного состава и эффективным использованием боевых средств.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
  • Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
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