Министр обороны Азербайджана открыл военные объекты в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается работа, проводимая в соответствии с планом модернизации азербайджанской армии и проведению работ по реконструкции, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых военных объектов инженерного назначения в прифронтовой зоне.

Руководство министерства также ознакомилось с новым зданием штаба. Было отмечено, что административные и служебные помещения штаба, оснащены централизованной системой отопления, электричеством, водопроводом, газопроводом и другими коммуникациями, оборудованы мебелью.

Министру обороны доложили, что для выполнения задач, поставленных перед инженерно-саперными воинскими частями, а также для совершенствования этих подразделений с технической точки зрения, повышения их боевого потенциала, была закуплена и передана в войска современная техника. Парк хранения различных видов техники, применяемой в ходе инженерного обеспечения военных операций, тактические классы, предназначенные для подготовки личного состава, другие административные здания, полностью оснащены соответствующим оборудованием и средствами наглядной пропаганды.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие указания командованию войск по вопросам повышения боеспособности подразделений и эффективному использованию боевых средств.

В завершение руководство министерства отобедало вместе с личным составом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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