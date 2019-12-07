Действия азербайджанской радикальной оппозиции нелогичны - депутат

БАКУ /Trend/ - Попытки радикальной оппозиции помешать проведению в Азербайджане внеочередных парламентских выборов нелогичны. Сегодня в Азербайджане функционирует более 50 политических партий. Для осуществления их деятельности созданы все условия.



Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Насиб Магамалиев, комментируя призывы радикальной оппозиции бойкотировать внеочередные парламентские выборы.



«Считаю, что такие действия радикальной оппозиции обусловлены тем, что у нее нет должной социальной базы и поддержки среди народа. Очевидно, что народ ее не поддержит», - сказал он



Магамалиев отметил, что для подготовки к парламентским выборам созданы все условия. "Также нет никаких проблем с точки зрения временных ограничений. Поэтому такого рода действия, как призывы к бойкоту, не приведут к желаемым и далекоидущим целям. В данном случае эти стремления послужат только антинациональным элементам», - сказал он.



Депутат добавил, что народ всецело поддерживает курс Президента Ильхама Алиева. «Наблюдается консолидация широких масс вокруг политического курса главы государства. И я считаю, что радикальная оппозиция не добьется своих целей», - подытожил он.



Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание. 2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

На состоявшемся 4 декабря заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса (парламента) Конституции.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что роспуск Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде)

Твиттер: @alihuseyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.