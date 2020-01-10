МИД Азербайджана о неучастии Европарламента на парламентских выборах в качестве наблюдателя

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, Милли Меджлис (парламент) направил пригласительные письма парламентским делегациям и Парламентским Ассамблеям, членом которых является Азербайджан. Также министерство иностранных дел направило письма Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, СНГ, ГУАМ, Совету сотрудничества тюркоязычных государств, Организации черноморского экономического сотрудничества и другим международным и региональным организациям.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию, распространенную Европарламентом о том, что организация не будет участвовать в парламентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателя.

По ее словам, азербайджанская сторона направила обращение для наблюдения за парламентскими выборами в основном в те организации, членом и участником которых она является.

"Конкретно, что касается информации, предоставленной Европейским парламентом (ЕП), я хотела бы подчеркнуть, что аболютно неправильно рассматривать распространенную Европарламентом данную информацию как отказ данной структуры наблюдать за выборами", - сказала глава пресс-службы МИД.

Абдуллаева отметила, что у Азербайджана нет каких-либо обязательств перед Европарламентом.

Глава пресс-службы МИД также сказала, что данная информация была предоставлена в соотвествие с процедурными правилами Европарламента, то есть речь идет о том, что члены Европарламента могут лично принять участие на выборах, в которых ЕП не будет участвовать в качества наблюдателя.

"Я хотела бы отметить, что в целях обеспечения прозрачности накануне всех выборов Центральная избирательная комиссия регулярно предоставляет информацию о регистрации наблюдателей, участвующих в них", - сказала Абдуллаева.

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