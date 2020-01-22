В Давосе состоялись обсуждения нового проекта по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

На встрече было отмечено, что проект TANAP уже введен в действие, а ТАР будет готов к концу этого года.

В ходе беседы состоялись обсуждения нового проекта по очередному этапу разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Президент Ильхам Алиев отметил, что это очень важный проект.

Глава государства сообщил, что в феврале этого года в Баку состоится встреча Консультативного совета «Южного газового коридора» на уровне министров.

Роберт Дадли отметил, что ВР в своей деятельности будет придавать еще большее значение охране окружающей среды.

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