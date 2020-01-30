Мазахир Панахов поручил медиагруппе мониторить соцсети

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов дал поручение медиагруппе, действующей при Комиссии, контролировать информацию, распространяемую в социальных сетях, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в соцсетях в целом нет серьезной обеспокоенности в связи с выборами: «Если в социальных сетях размещены материалы, бросающие тень на избирательный процесс, то медиагруппа должна расследовать это. На это необходимо реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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