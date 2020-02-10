Айдын Мирзазаде: Отрицательный отзыв ОБСЕ о выборах - заранее разработанный план

БАКУ /Trend/ - Негативные отзывы долгосрочных наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ о парламентских выборах, которые были проведены в Азербайджане девятого февраля - заранее разработанный план.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, комментируя негативные отзывы долгосрочных наблюдательных миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о парламентских выборах, которые были проведены в Азербайджане девятого февраля.

По его словам, наблюдательные миссии этих организаций не аргументируют свои заключения конкретными фактами. С каждым годом избирательный процесс в Азербайджане совершенствуется, создаются условия для участия в выборах все большего числа кандидатов. Наряду с этим, в более чем 1000 избирательных участках были установлены веб-камеры. С их помощью можно было наблюдать за ходом голосования не только в Азербайджане, но и в любой точке земного шара.

"Однако, несмотря на все это, негативный отзыв ОБСЕ о выборах имеет явно пристрастный характер. Эта организация, как правило, и по предыдущим выборам в Азербайджане выносила отрицательные заключения. К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан за последние годы значительно обогатил свой опыт проведения выборов, определенные зарубежные круги неизменно склонны выносить негативные заключения касательно Азербайджана", - сказал Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что выдвинул свою кандидатуру из 47-го Мингячевирского избирательного округа, и большинство его соперников были представителями радикальной оппозиции.

"Несмотря на это, ни в ходе агиткампании, ни в день выборов никаких проблем для моих конкурентов не было. Также были созданы условия, чтобы их представители могли наблюдать за ходом голосования. Эти наблюдатели фиксировали все процессы, начиная с вскрытия избирательных урн и заканчивая составлением протоколов. В 30 участках округа, из которого была выдвинута моя кандидатура, не выявлено ни одного нарушения. Хочу сказать, что в целом не может быть и речи о каких-либо правонарушениях в ходе голосования", - подчеркнул Айдын Мирзазаде.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов были зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)