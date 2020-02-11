Группа лиц в Азербайджане удостоена Президентской премии для молодежи 2020 года
БАКУ /Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии для молодежи в 2020 году.
В распоряжении говорится, что следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства, будут предоставлены Президентские премии для молодежи 2020 года:
Агаев Зия Сабухи оглу
Агазаде Мурад Фирдовси оглу
Аскерзаде Эльмар Этибар оглу
Гаджиева Сарвиназ Фаиг гызы
Гусейнли Магеррам Руфат оглу
Ибрагимов Кенан Габиль оглу
Кязымзаде Гюнай Тофиг гызы
Гулиева Матанет Эльшан гызы
Мамедов Фаиг Рашад оглу
Рустамов Сабир Эльшад оглу
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