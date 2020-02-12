Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство яслей-детсада в Кюрдамире

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания яслей-детсада номер восемь в городе Кюрдамир и обновлению городской инфраструктуры.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания яслей-детсада номер восемь в городе Кюрдамир и продолжению работ по благоустройству и созиданию, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Кюрдамирского района выделяются три миллиона манатов, в том числе, для строительства нового здания яслей-детсада номер восемь на 100 мест – 1,5 миллион манатов, для проведения работ по капитальной реконструкции на 8-и улицах – 1,5 миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.