Мэтью Брайза: Минская группа признала только две стороны в карабахском конфликте – Армению и Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Минская группа ОБСЕ признала только две стороны в нагорно-карабахском конфликте – Армению и Азербайджан.

Об этом сказал Trend бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на панельных дебатах по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Брайза отметил, что только представители Баку и Еревана участвовали в переговорах Минской группы.

"Во время моего пребывания на посту сопредседателя США армянская сторона время от времени просила об участии так называемых "представителей" Нагорного Карабаха, но все три сопредседателя последовательно отклоняли эти запросы. После тихих отпоров сопредседателей Ереван больше не выдвигал это требование", - сказал он.

Брайза считает, что с такими заявлениями правительство Армении просто хочет "поставить галочку" для карабахских армян, не провоцируя Азербайджан и не ставя под угрозу тот позитивный импульс, который накапливался за столом переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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