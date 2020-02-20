Президент Ильхам Алиев встретился с председателем палаты депутатов Италии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с председателем палаты депутатов Италии Роберто Фико.
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Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте (ФОТО)
Реализация Азербайджаном новых энергопроектов – вклад в энергетическую безопасность Европы - российский эксперт
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