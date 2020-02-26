Баку не упускает шансов закрепить за собой важное место на ключевых для Евразии маршрутах - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Власти Азербайджана постоянно стремятся вывести республику на новые позиции, как в регионе, так и на международной арене.

Об этом сказал Trend заместитель директора "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" Петр Мясников.

По его словам, правительство Азербайджана уделяет пристальное внимание транспортным коридорам (МТК), не является исключением и МТК «Север-Юг», призванный соединить западноевропейские рынки с азиатскими производителями, ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу: «Руководствуясь перспективным видением, официальный Баку не упускает возможности закрепить за собой важное место в цепи обмена товарами на ключевых для Евразии маршрутах».

По его словам, сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что участие в развитии международных транспортных коридоров является первоочередной задачей стран, власти которых смотрят в будущее и последовательно формируют условия для обеспечения интенсивного развития своих национальных экономик на десятилетия вперед: «Современные реалии таковы, что любое совершенствующееся государство не может себе позволить оказаться в стороне от основных транспортных, торговых, топливно-энергетических и телекоммуникационных путей. Такой сценарий ведет к самоизоляции, упущенной выгоде. Конечно, это не означает автоматическое попадание в число аутсайдеров, но уж точно – отказ от потенциального экономического профицита, замедление возможных темпов роста и отставание от передовых мировых игроков».

Он отметил, что Азербайджан в силу своего географического положения, международных связей и инфраструктуры обладает значительным транзитным потенциалом и уже играет важную роль в коммуникациях для прикаспийских государств: «Причем, как отмечают эксперты, его значение неуклонно возрастает. Речь идет о железнодорожных, морских и автомобильных перевозках, транспортировке энергоносителей и других сферах транспортировки.

Этому способствует условия, создаваемые на протяжении ряда лет азербайджанской стороной, как то строительство железных дорог «Баку-Тбилиси-Карс» и «Астара-Астара» (с разгрузочным терминалом), создание современного флота, судостроительных мощностей и развитой портовой инфраструктуры (в 2018 году построен крупнейший на Каспии Бакинский международный морской торговый порт). И, судя по всему, темпы этой работы не снижаются, например, в декабре 2019 года ввели в строй автомобильный мост через реку Самур, уже сейчас это способствует укреплению приграничных связей с российским Дагестаном. К 2021 году панируется завершить строительство автомагистрали от Баку до границы с Россией, что многократно ускорит прохождение грузового транспорта через страну. Таким образом, можно констатировать, что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению работы МТК «Север-Юг» и такая политика приносит положительные результаты».

Спектр дивидендов от участия Азербайджана в МТК «Север-Юг», по словам эксперта, достаточно широк: «Начну с главного – еще в 2018 году во время своего визита в Баку Президент России сказал, что создание и развитие этого транспортного коридора является одним из перспективных направлений двухстороннего сотрудничества. Следует отметить, что конструктивные, я бы даже сказал дружеские отношения между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым придают дополнительный импульс этому и другим проектам, формируют хорошие перспективы для развития двусторонних связей между нашими странами, имеющими общую историю и населенную братскими народами. Укрепление российско-азербайджанского сотрудничества становится значимым следствием развития МТК.

И конечно нельзя не отметить в том же контексте связи с другими участниками обсуждаемого нами проекта, среди которых – Иран, Индия, Беларусь, Казахстан, Оман, Сирия и другие государства. Очевидным итогом функционирования МТК «Север-Юг» является доступ азербайджанских экономических субъектов к услугам железнодорожного, автомобильного, морского, речного и воздушного транспорта стран-участниц проекта. Кроме того, сокращение в разы сроков доставки грузов (в результате интеграции транспортной сети Азербайджана, Ирана и России) с последующим выходом на европейские, ближневосточные и азиатские рынки».

Как отметил Мясников, в условиях торговых войн, меняющейся конъюнктуры рынков, кризисов, военных конфликтов и эпидемий, такой мощный инструмент как дополнительный международный транспортный коридор (наряду с обсуждаемым, Баку также является актором МТК «Восток-Запад») позволяет Азербайджану диверсифицировать свою экономику в нескольких направлениях, в какой-то мере обезопасив ее от влияния возможных кризисных факторов и форс-мажорных обстоятельств:

«Помимо ожидаемых и уже частично достигнутых экономических результатов (таких, как расширение товарооборота, увеличение скорости, снижение стоимости перевозок и др.), которые уже не раз детально разбирались различными экспертами, МТК «Север-Юг» представляет собой дополнительную (альтернативную) ось международного сотрудничества, что в нынешних реалиях крайне важно.

В качестве примера могу привести непростую ситуацию вокруг мировой торговли с Китаем, негативное влияние на которую оказал пресловутый коронавирус. Понятно, что никто не собирается списывать Пекин со счетов, но резкое сокращение товарооборота с таким крупнейшим производителем продукции и потребителем ресурсов как КНР, говорит о важности участия в разнонаправленных проектах. И «Север-Юг» один из них. Сегодня нельзя завязывать экономику государства только на одном направлении (либо сфере сотрудничества или крупном игроке). Ситуация часто меняется, а различные транспортные коридоры позволят минимизировать кризисное влияние на Азербайджан, если торговля на каком-то одном направлении вдруг «просядет»».

Также эксперт напомнил, что в своей статье, приуроченной ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев убедительными доводами обосновал текущее состояние республики, как стратегического международного транспортного узла: «Данное мнение я полностью разделяю, в пользу этого свидетельствуют объективные показатели: в 2019 году республика заняла 11-е место в международном рейтинге по «Эффективности железнодорожных услуг», 12-е – по «Эффективности услуг авиалиний», 25-е – по «Эффективности услуг морских портов», 27-е – по «Качеству дорог». Такие результаты действительно впечатляют и свидетельствуют о большом объеме проделанной властями работы на рассматриваемом направлении, что и позволило Азербайджану не только стать региональным транспортным хабом, но и последовательно укреплять свою роль в этом качестве. У Азербайджана имеются возможности для дальнейшего развития своего транспортного потенциала, поскольку, как известно пределов совершенству нет. Во-первых, можно и нужно улучшать места, занимаемые страной в отмеченных выше международных рейтингах. Во-вторых, целесообразно продолжить совершенствование режимов транзитных перевозок на основе международного опыта и в соответствии с передовыми стандартами, повышать безопасность движения и уровень сохранности товаров, принимать меры к гармонизации транспортной политики и правового регулирования, создавать равные условия доступа для перевозчиков в пределах МТК «Север – Юг»».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов

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