Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 43 субартезианских скважин в Геранбое

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Геранбойском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 43 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 31 населенном пункте с численностью жителей 70 278 человек Геранбойского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.12 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.