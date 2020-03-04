Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Товузского филиала ОАО «Азерхалча»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта ознакомился с деятельностью Товузского филиала ОАО «Азерхалча».
Как в среду сообщает Trend, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных на предприятии условиях.
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