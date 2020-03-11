Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Туркменистана (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Приветствуя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, дорогой Гурбангулы Мяликгулыевич.

Очень рад Вас снова видеть на азербайджанской земле. Наши встречи носят регулярный характер, и на этих встречах мы обсуждаем и принимаем решения по очень важным вопросам. Братские отношения между нашими народами имеют многовековую историю. Это история дружбы, братства, взаимной поддержки. Мы всегда поддерживали друг друга, всегда радовались успехам друг друга. Сегодня как два независимых государства активно строим свое будущее.

Хотел бы поздравить Вас и братский туркменский народ с большими достижениями в период независимости, с бурным развитием Туркменистана, активной позицией на международной арене, решением многих важных социальных, экономических вопросов. И мы как ваши друзья, братья, радуемся Вашим успехам. Сегодняшний Ваш визит – это продолжение нашего активного диалога по широкому спектру вопросов, которые охватывают политическое, экономическое, транспортное измерения, гуманитарное сотрудничество. Во время подготовки к Вашему визиту я еще раз ознакомился с информацией по нашему сотрудничеству. Мы видим очень позитивную динамику. Это радует. Потому что сегодня, когда еще в мире в экономической, финансовой сфере существуют проблемы, торгово-экономические отношения между нами развиваются, товарооборот увеличивается. Очень много важных вопросов мы решаем в нашем регионе, в регионе Каспия, Центральной Азии и Кавказа. Поэтому уверен, что нынешний официальный визит в нашу страну будет насыщенным, плодотворным и с хорошими результатами. Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в Азербайджане.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал:

- Благодарю, уважаемый Ильхам Гейдарович. Позвольте выразить Вам признательность за Ваше приглашение. Как всегда подобает нам, мы чувствуем ваше гостеприимство, радушие. Мы вам благодарны. И конечно, мы придаем очень большое значение нашему официальному визиту. Он проходит в контексте нашего межгосударственного диалога и является продолжением наших общих обсуждений международных вопросов, вопросов в области политики, экономики, в культурно-гуманитарной сфере. Я думаю, сегодняшняя наша встреча, переговоры также придадут хороший импульс упрочению наших дружественных отношений. Я также хотел бы Вас поблагодарить за тот личный вклад, который Вы вносите в развитие дружественных туркмено-азербайджанских отношений.

Хотел бы тоже пожелать Вам в Вашей государственной деятельности больших успехов и, самое главное, в Вашем лице нашему братскому народу Азербайджана всех благ, процветания. Еще раз спасибо за Ваше приглашение.