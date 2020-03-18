Залог устойчивости Азербайджана в комплексном развитии экономики - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Залог устойчивости Азербайджана в комплексном развитии экономики. Об этом в среду сказал Trend политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

Говоря о судьбе нефтедобывающих стран и их экономик, эксперт отметил, что многое будет зависеть от того насколько оперативно на нефтяной кризис могут отреагировать такие структуры как ОПЕК+, и по отдельности крупнейшие нефтяные игроки : «Мне известно, что Ирак инициировал экстренную встречу членов ОПЕК+, и это сигнал к тому, что понимание грядущей катастрофы начинает все больше ощущаться внутри нефтедобывающего сообщества. И тут возникает самый главный вопрос - смогут ли они договориться о сокращении добычи нефти и найти взаимопонимание по регулированию ценовой политики на этом рынке? Если смогут, то нефть поползет вверх, и нефтедобывающие страны останутся на плаву. Если же эта встреча тоже будет провалена, то вполне возможно, что цены на нефть упадут до 20 долларов США за баррель и для многих это будет настоявшей экономической катастрофой».

По словам политолога, готовность стран к нефтяным катаклизмам, во многом зависит от реального уровня развития других секторов экономики: «Если у страны однобокое развитие, т.е основные активы размещены в экспорте энергоносителей, то падение цен на нефть может привести к дефолту даже самых процветающих стран. К примеру, при падении цен на нефть сокращаются налоговые поступления. В таких случаях начинает валиться на бок бюджет, появляется необходимость сокращать бюджетные программы. Какое-то время, страна выравнивает крен за счет золотовалютных резервов, но это не может длиться вечно. Поэтому считаю, что залог экономической устойчивости Азербайджана в том, что страна не будет делать главную ставку на нефтедобывающую отрасль».

По мнению профессора, кризис мировой экономики назревал давно, а коронавирус лишь стал "спусковым крючком": «Плюс ко всему цивилизация потребления завершила процесс развития, стагнировала, и по большому счету разрушилась. Другими словами, идеология, основанная на потреблении, господствовавшая последние десятилетия, исчерпала себя. К тому же планета Земля не в состоянии выдержать такого потребительского отношения к себе. А коронавирус стал катализатором процессов. Он как бы стал поводом для разрыва экономических связей, изоляции многих стран. Изоляция, в первую очередь Китая, привела к снижению спроса на нефть. По официальным данным только у России Китай стал приобретать на 30% меньше нефти. У других стран та же картина. Это, как снежный ком, потянуло за собой следующие события».

Между тем, эксперт считает, что самым значимым ресурсом Азербайджана является не нефть и газ, а трудолюбивый и предприимчивый народ: «Этот фактор нужно использовать максимально. Например, поддерживать азербайджанский бизнес за пределами Азербайджана, создавать еще больше условий, при которых азербайджанцы смогут зарабатывать за рубежом, а деньги вкладывать в свою страну, строить дома, приобретать земли, развивать бизнес, производство. Это даст мощный приток валюты в страну, и будет служить своеобразной страховочной валютной "подушкой". Азербайджанцы - очень интересные люди, с точки зрения способности приспосабливаться к самым сложным условиям и начинать с нуля развивать какой-то бизнес. Эта способность азербайджанцев проявляется везде, от сферы торговли до аграрного производства. Полагаю, что обладая таким человеческим ресурсом Азербайджан устоит, и несмотря на волатильность нефтяных котировок внутренняя стабильность будет сохранена».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT