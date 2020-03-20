ПЕА выделит Фонду по борьбе с коронавирусом помощь в размере 200 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) высоко оценивает меры правительства страны, осуществляемые по поручению Президента в сфере пресечения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ПЕА, правящая партия считает учреждение распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 марта Фонда по борьбе с коронавирусом важным шагом в направлении борьбы с распространением опасной инфекции. ПЕА вынесло решение о перечислении Фонду помощи в размере 200 миллионов манатов.

Помимо этого, всем местным структурам и членам партии было рекомендовано по возможности оказать поддержку "Фонда по борьбе с коронавирусом".

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Текст: Турал Гараджаев)