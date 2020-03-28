Обнародованы результаты тестов на коронавирус депутатов Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Обнародованы результаты медицинского обследования в связи с коронавирусом депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщил в субботу Trend пресс-секретарь парламента Акиф Тевеккюльоглу, ни у одного из депутатов не был обнаружен коронавирус.

Отметим, что депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента в соответствующем порядке прошли медобследование в связи с коронавирусом, служебные автомобили парламента были продезинфицированы.

В ходе очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 30 марта 2020 года депутаты будут сидеть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

Как составная часть осуществляемых в стране превентивных мер по борьбе с коронавирусом по инициативе председателя парламента и в Милли Меджлисе принимаются соответствующие меры. Таким образом, управление в Милли Меджлисе осуществляется посредством стационарных и мобильных средств связи. Обмен информацией между руководством парламента, руководителями комитетов и комиссий, лидерами политических партий, представленных в Милли Меджлисе, а также сотрудниками Аппарата и Управления делами парламента успешно осуществляется посредством интернета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)