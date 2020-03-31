Арзу Нагиев: Сопредседатели МГ ОБСЕ не должны ограничиваться декларативными заявлениями по Карабаху

БАКУ/Trend- Проведение так называемых «выборов» незаконным режимом, учрежденным Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, однозначно противоречит законам и принципам международного права, и этот факт не должен оставаться вне внимания мировой общественности, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Такое мнение высказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Нагиев подчеркнул, что в условиях непрекращающейся военной оккупации на территориях Азербайджана со стороны Армении, проведение т. н. «выборов» в оккупированном Карабахе не имеет юридической силы.

«Данный шаг подтверждает нарушение законов международного права, включая Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ 1975 года, а также резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к безоговорочному выводу армянских формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана могут проводиться, но только в соответствии с Конституцией Азербайджана с участием всего населения региона, при условии вывода армянских вооруженных подразделений с азербайджанских территорий, после возвращения азербайджанского населения в Карабах, и соответственно с участием армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха», - заявил Нагиев.

Депутат отметил, что решение многолетнего конфликта возможно в рамках восстановления территориальной целостности Азербайджана и согласно принципу нерушимости его границ. «Попытки армянских сепаратистов проводить т. н. « выборы» в оккупированном Карабахе в условиях нынешней бушующей пандемии коронавируса являются наглядным показателем того, что интересы армянских властей превыше человеческого фактора. Совершенно очевидно, что армянский премьер пытается таким способом самоутвердиться в собственной стране и удержаться у власти. То, что данное противозаконное событие приурочено к 31 марта - дню геноцида азербайджанцев также не случайно, и является продуманной акцией со стороны руководства Армении, которое выстраивает внутреннюю и внешнюю политику во имя собственной выгоды и полностью вразрез с интересами армянского народа - экономическими, социальными и прочими. Понятно, что в связи со сложившейся критической ситуацией в регионе и мире на фоне развития вирусной пандемии на этих т. н. «выборах» не будут присутствовать представители международных организаций, в том числе международные наблюдатели. В такой неоднозначной ситуации настораживает пассивная реакция сопредседателей МГ ОБСЕ , которые фактически ограничиваются декларативными заявлениями по урегулированию многолетнего конфликта.

Считаю, что проведение т. н. «выборов» в оккупированном Карабахе недопустимо, поскольку серьезно бьет по переговорному процессу, при этом молчание сопредседателей МГ ОБСЕ заводит переговорный процесс в тупик», - заявил депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)