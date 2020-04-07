Очередная группа азербайджанских миротворцев приступила к деятельности в Южном Судане

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, офицеры азербайджанской армии, участвовавшие в миротворческой миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан, вернулись в Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Международное военное командование высоко оценило деятельность азербайджанских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии ООН с января 2019 года.

Новый состав военнослужащих азербайджанской армии, отправленный в Южный Судан на основе ротации, уже приступил к участию в миссии в столице этой страны Джубе.

30 ноября 2018 года Милли Меджлис (парламент) принял решение о размещении азербайджанских военнослужащих в Южном Судане и участии в миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН.

(Текст: Кямаля Сеидова)