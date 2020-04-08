Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 15 субартезианских скважин в Самухе

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Самухском районе".

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 15 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 13 населенных пунктах Самухского района с населением 35 078 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 1,05 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.