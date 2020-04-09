Азербайджан делает все, чтобы защитить своих граждан от пандемии

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц», по которому 176 осужденных старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе ввиду возраста и состояния здоровья, были освобождены от неотбытой части наказания, является примером гуманного отношения азербайджанского государства к своим гражданам. Об этом в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» рассказали руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара Мамедзаде и депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, передает Trend.

Напомним, что в настоящее время помилованные находятся в центре отдыха на двухнедельном карантине, они полностью обеспечены медицинским обслуживанием и питанием. По завершении карантина они вернутся к своим семьям в порядках 40 районах Азербайджана.

«Президент Азербайджана принял решение об этом помиловании с гуманистических позиций. Мы понимаем, с какими рисками для здоровья, в том числе психологического, могут сталкивать люди этой категории, то есть старше 65 лет. Сейчас 176 помилованных перемещены в очень благополучные условия прохождения карантина, аналогичные условиям деревни атлетов, санатория и пятизвездочного отеля. Им уделяется повышенное внимание, проявляется необходимая для их здоровья забота, что в нынешних условиях борьбы с пандемией по всему миру весьма показательно», - обратила внимание Гюльнара Мамедзаде.

Руководитель Каспийского экспертного клуба подчеркнула, что каждый такой гуманистический акт милосердия востребован сегодня, и азербайджанское государство предпринимает все необходимое для того, чтобы максимально защитить граждан от пандемии и ее последствий. «В Азербайджане сохраняется достаточно благополучная ситуация, и это связано, прежде всего, с тем, что на самом раннем этапе были приняты превентивные меры по всему спектру направлений. Пакет этих мер действительно впечатляет, ведь он охватывает как условия содержания заразившихся, так и поддержку общества и бизнеса в текущих условиях, на что в сумме выделено 3% ВВП», - указала она.

«Сейчас идет распределение средств, выделенных для малоимущих граждан, безработных и тех представителей бизнеса, которые столкнулись с серьезными издержками. Кроме того, Азербайджан активно развивает сферу здравоохранения: недавно была открыта клиника специально для заболевших коронавирусом, а на днях было объявлено о создании фабрики медицинских масок – это свидетельства того, как серьезно государство относится к открытию местных производств для удовлетворения всех потребностей страны в условиях пандемии. То есть меры предпринимаются по всем направлениям, и в результате ситуация очень хорошо контролируется, темпы распространения пандемии в Азербайджане удается сдерживать», - отметила Гюльнара Мамедзаде.

С ней согласился Арзу Нагиев, добавив, что помилованы были люди, показавшие примерное поведение и нуждающиеся в особом уходе по состоянию здоровья. «Люди старше 65 лет – это в целом наиболее уязвимая для пандемии часть населения. Цель помилования была исключительно гуманная – обеспечить им лучшие условия в ситуации распространения коронавируса. Важно и то, что сейчас их поместили в карантин в центре отдыха, и если среди них будут выявлены заразившиеся коронавирусом, их направят на лечение, а здоровые смогут уехать к своим семьям», - сказал он, напомнив, что Президент Ильхам Алиев, как и Президент Гейдар Алиев, регулярно объявляет амнистии заключенным с примерным поведением из гуманистических соображений.

Государство делает все, чтобы защитить граждан Азербайджана от пандемии, сообщил депутат Милли Меджлиса. «Медики в полной мере обеспечены средствами для тестирования – на сегодня было проведено порядка 45 тыс тестов. Те граждане из уязвимых групп населения, которые сегодня не выходят на работу и остаются дома, обеспечиваются питанием. И в экономическом плане, и в социальном плане делается все необходимое, чтобы смягчить для людей и нынешний период ограничительных мер, и дальнейшие последствия пандемии. Сами же ограничительные меры осуществлены на высшем уровне: ведется контроль режима самоизоляции, между районами перекрыто транспортное движение», - отметил Арзу Нагиев.

«Большое внимание уделено собственно лечению заболевших: в регионах строятся модульные больницы по 200 коек, на это накануне Президентом Ильхамом Алиевым были выделены необходимые средства. Естественно, ведется и просветительская работа среди населения о том, как защититься от коронавируса и какие последствия могут быть от него. Во всех отраслях, ведущих непосредственную борьбу с пандемией – врачи, правоохранительные органы, дезинфекторы улиц и помещений, – труд поощряется в полной мере. То есть государство сегодня помогает каждому гражданину, и сейчас нужно, чтобы и сами люди вели себя ответственно, чтобы мы могли справиться с этой общей бедой совместными усилиями», - резюмировал он.