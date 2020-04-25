Президент Ильхам Алиев с чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Фейзавер Туран Алпсар
БАКУ/ Trend - С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине дочери выдающегося представителя азербайджанской литературно-общественной мысли, известного просветителя и писателя-публициста Али бека Гусейнзаде Фейзавер Туран Алпсар.
Фейзавер Туран Алпсар сыграла важную роль в сохранении литературно-научного наследия великого просветителя. За заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой она была награждена орденом «Достлуг», юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)».
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Президент Ильхам Алиев с чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Фейзавер Туран Алпсар
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