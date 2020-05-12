Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов, функционирующего при швейной фабрике, ООО “Gilan Tekstil Park” в Сумгайыте.