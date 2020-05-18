Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения в Агсуинском районе
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе.
Согласно распоряжению, с целью реконструкции канала Газанарх для улучшения водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе из средств, предусмотренных в подпункте 1.8.21 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 3,3 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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