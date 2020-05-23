Афет Гасанова: Армения — наибольшая угроза региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - Шоу под называнием "инаугурация", которая прошла на оккупированных территориях Азербайджана, вновь доказало, что Армения игнорирует все международные документы и принципы, продолжая оставаться наибольшей угрозой региональной безопасности.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По словам депутата, организация шоу т.н. «инаугурации» в связи с т.н. «выборами», полностью противоречащими Конституции Азербайджана, нормам и принципам международного права, а также однозначно отвергнутыми международным сообществом, - очередной наглядный пример того, насколько деструктивную позицию занимает руководство Армении.

«Этот вероломный шаг Армении является большим ударом по процессу урегулирования конфликта мирным путем, и служит эскалации ситуации в регионе. Эта страна открыто демонстрирует, что крайне не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, и такими провокационными шагами пытается сорвать переговорный процесс, сохранить статус-кво. Данное шоу, также является наглядным доказательством того, что сепаратизм стал составной частью государственной политики Армении», - сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что население Азербайджана неоднократно, а точнее в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1993 годах, подвергалось резне со стороны армянских националистов, которые сопровождались унижающими человеческое достоинство действиями.

«Только в Баку 30,31 марта и первого апреля 1918 года были зверски убиты свыше 15 тысяч азербайджанцев. С марта по май того года армянские вооруженные формирования бесчеловечно расправились с более чем 50-ю тысячами азербайджанцев, совершив массовые избиения в Шамахы, Губе, Хачмазе, Агсу, Кюрдамире, Сальяне, Лянкяране. Особой жестокостью отличались и убийства, совершенные армянскими националистами в Карабахском, Зангезурском, Нахчыванском и Карсском уездах. В Шамахинском уезде – 58, в Губинском – 112, в Гянджинской губернии – 272, Иреванской – 211, Карской области – 82 населенных пункта были полностью стерты с лица земли, учинена расправа над сотнями тысяч азербайджанцев», - уточнила Афет Гасанова.

Она подчеркнула, что одним из самых бесчеловечных и жестоких кровопролитий, совершенных армянскими националистами против мирного населения Азербайджана, является Ходжалинский геноцид.

«В результате зверств армянских вооруженных формирований в городе Ходжалы было убито 613 человек, 487 человек стали инвалидами, 1275 стариков, детей, женщины были взяты в плен, и подверглись гнету, оскорблениям и унижениям. Судьба 150 человек все еще остается неизвестной. Во ходе этого акта геноцида 56 человек были убиты с особой жестокостью», - сказала Афет Гасанова.

По ее словам, а участие в шоу т.н. «инаугурации» Зори Балаяна, который является активным участником вышеуказанных зверств в отношении азербайджанского народа, показывает преступную сущность руководства Армении. Депутат отметила, что, проведением так называемых «выборов», организацией шоу т.н. «инаугурации» и попытками срыва переговорного процесса, армянская сторона пытается закрепить оккупацию части земель Азербайджана и сохранить статус-кво.

«Руководство Армении должно понять, что Азербайджан рано или поздно освободит от оккупации свои земли, будь то мирным или военным путем, и восстановит свою территориальную целостность. Апрельские сражения 2016 года вновь продемонстрировали мощь армии Азербайджана. Миф, созданный Арменией о своей армии, был развенчан мгновенно. Армянская сторона должна понимать, что армия Азербайджана постоянно усиливается, и если сражения начнутся вновь, Армении придется столкнуться с еще более тяжелой катастрофой, пережить горечь поражения», - резюмировала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)