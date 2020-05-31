Таир Керимли: Лица, озвучивающие призывы против государства, должны привлекаться к ответственности

БАКУ /Trend/ - Лица, озвучивающие призывы против государства, должны привлекаться к ответственности.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Керимли.

"Лица, находящиеся в Европе и других странах мира, озвучивают в соцсетях призывы к террору, государственному перевороту, направленные как против Азербайджана, так и против других стран. Однако они не привлекаются к какой-либо ответственности и остаются безнаказанными", - сказал он.

Депутат отметил, что в законодательстве каждой страны должно быть закреплено положение о необходимости принятия руководством социальных сетей соответствующих мер в подобных случаях: "В противном случае, определенные запреты должен наложить суд. Также между государствами должны быть соглашения о сотрудничестве, предусматривающие уголовное преследование тех, кто находясь за рубежом, озвучивает призывы к террору против другой страны. С данной точки зрения должно быть поддержано решение президента США Дональда Трампа по этому поводу. Подписанный им указ нацелен на лишение соцсетей иммунитета от судебного преследования".

Керимли считает, что этот шаг необходимо решительно поддержать, так как данная проблема носит глобальный характер. "Этот указ Трампа важен не только для США, но и для решения проблемы, с которой столкнулись все страны мира", - добавил он.

(Автор: Самир Али)