Соцсети должны пересмотреть свою политику по безопасности и контролю публикаций - Тариель Агазаде

БАКУ /Trend/ - Соцсети должны пересмотреть свою политику по безопасности и контролю публикаций, сказал Trend программный менеджер центра SUP.VC Тариель Агазаде.

"Подписанный президентом США Дональдом Трампом документ отменил действие параграфа 230 американского Акта (Communications Decency Act) от 1996 года, определяющего нормы поведения в социальных сетях. В этом параграфе говорилось, что ИТ-компании не несут ответственности за содержание сообщений, которые размещают пользователи их сервисов. Я считаю, что такое решение Дональда Трампа связано с рядом причин. В частности, несколько дней назад Twitter пометил два его поста как недостоверные. Это произошло впервые за все время существования официального президентского аккаунта в этой соцсети, на что президент США ответил, что в таком случае компания функционирует как редакция, а не нейтральная площадка», - сказал Агазаде.

Он отметил, что после отмены действия параграфа 230 американского Акта социальные сети должны будут нести ответственность за размещенные пользователями материалы, что является положительным изменением.

По словам Агазаде, в европейских странах, например, к платформам соцсетей часто применяются различные санкции за нарушение требований местного и международного законодательства, связанного с ответственностью за размещение материалов. Решение президента США об отмене действия указанного параграфа даст импульс для пересмотра политики соцсетей в этом направлении. Агазаде добавил также, что считает целесообразной поддержку Азербайджаном этого начинания.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 мая подписал указ о регулировании в стране деятельности социальных сетей. Он также не исключил возможности полного закрытия Twitter.

Отметим, что ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая по почте жителям ряда штатов бюллетени для голосования на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev