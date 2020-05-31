Минобороны Азербайджана: Сила оружия - единственный язык, на котором нужно говорить с противником

БАКУ/Trend/ - Сила оружия - единственный язык, на котором нужно говорить с противником.

Об этом в воскресенье в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что армия Азербайджана непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий. Меры, которые будут приняты, станут намного разрушительнее по сравнению с принятыми в 2015, 2016, 2018 годах. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь приведет к его полному поражению.

"Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, применяя которое, мы принудим оккупационные силы Армении покинуть наши территории. Азербайджанский солдат непременно добьется этого силой своего оружия!", - сказали в пресс-службе минобороны.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)