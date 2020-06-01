Эльхан Алескеров: Социальные сети превратились в арену войн «мягкой силы»

Политика 1 июня 2020 16:34 (UTC+04:00)
Эльхан Алескеров: Социальные сети превратились в арену войн «мягкой силы»

БАКУ/Trend/ - Указ президента США Дональда Трампа, отдающий социальные сети под юрисдикцию властей, позволит последним противодействовать превращению электронных средств массовой информации в поля сражений «мягкой силы».

Это не первая попытка Трампа ограничить свободу соцсетей, проект указа обсуждался в Белом доме с 2018 года. Однако чаша терпения американского президента переполнилась, когда 26 мая Twitter отметил его собственную публикацию как «требующую дополнительной проверки». За все время существования официального президентского аккаунта в этой соцсети такое произошло впервые.

В ответ на столь невиданную «дерзость» Twitter президент США обвинил соцсети во вмешательстве в выборы и даже в подавлении свободы слова. Он подписал указ, открывающий дорогу судебным искам против социальных сетей и лишающий интернет-сервисы иммунитета от судебного преследования за клевету. Указ охватывает не только американские социальные сети, судебные разбирательства могут возбуждаться в США против любого другого доступного в этой стране интернет-сервиса во всем мире.

Развитие высоких технологий и глобальные геополитические изменения актуализировали понятие «цифровой дипломатии», вернее, ее наиболее могучей и опасной составляющей - «мягкой силы» в самом ее макиавеллиевском проявлении. Социальные сети с годами все более изощренно используются в качестве арены ее применения, стремясь влиять на национальные интересы, политику, экономику и суверенитет отдельных государств, манипулировать умами широких социальных слоев, формировать сознания целых народов в угоду не только крупным геополитическим игрокам, но даже мелким ловкачам.

Самый известный прием «мягкой силы» или «цифровой дипломатии» - это пресловутые «фейк-новости», термин, заменивший сегодня забытую всеми «утку», как называли в прошлом намеренную дезинформацию в прессе. Их сегодня вовсю распространяют конкретные политики, широко пользующиеся социальными сетями.

Проблемы, возникающие в результате деятельности социальных сетей, затрагивают интересы не только США и других стран, но и в частности Азербайджана. Вот почему мы не можем обойти эту тему стороной. Для Азербайджана, глобальные возможности и технологический потенциал которого конечно несравним с США, тема социальных сетей особенно актуальна в связи с оккупацией своих территорий со стороны Армении. Азербайджан находится в состоянии постоянной информационной войны. Против Баку через социальные сети «мягкую силу» активно применяют не только мировые геополитические игроки, но и маленькая и слабая соседняя Армения.

По мере укрепления военно-политического и экономического потенциала Азербайджана информационная война в социальных сетях против него еще более усиливается. Так, в азербайджанском сегменте соцсетей все чаще появляются аккаунты с азербайджанскими именами, активно публикующие сообщения, созвучные с официальной пропагандой Армении против руководства страны и Вооруженных сил Азербайджана.

Война «мягкой силы» в Интернете против Азербайджана ведется в социальных сетях посредством клеветнических публикаций, искаженных и лживых материалов в Wikipedia, Google, фотографий в Instagram, через YouTube, впрочем, везде, где есть свободный доступ в глобальную сеть.

Так называемый интернет-троллинг, форма социальной провокации, или сетевое хулиганство, которое изначально было в ходу у пользователей чатов и блогеров, превратилось в инструментарий информационной войны против Азербайджана.

Для этого Армения широко использует мощнейший потенциал влияния, которым ее диаспора сумела завладеть в Рунете и практически во всем традиционном российском медиапространстве. Благоприятным фактором для Армении является то, что азербайджанское общество частично пользуется российским информационным ресурсом и медиапространством (российское телевидение, радио и социальные сети, такие как Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru, Mail.ru), где сильно влияние армянских пропагандистов. Таким образом социальные сети и СМИ, которыми активно пользуется современная молодежь, являются отличным плацдармом для применения «мягкой силы».

Потеряв свое политическое, экономическое и военное влияние на Южном Кавказе, Армения пытается вести пропагандистские и гибридные войны против азербайджанского народа.

Так, в азербайджанском сегменте соцсетей слаженно работают многочисленные армянские хакерские группы и провокаторы, пристрастно и лживо освещающие якобы происходящие в нашей армии события. Регулярно работая в азербайджанских группах социальных сетей, распространяют дезинформацию и клеветнические материалы о руководстве нашей страны, боеготовности нашей армии и тому подобные «фейки».

В связи с этим указ президента США Дональда Трампа, разрешающий американским властям регулировать деятельность социальных сетей, создаст благоприятный политический фон для противодействия использованию электронных средств массовой информации не по назначению. Политическое значение указа Трампа, даже если он не вступит в силу, в том, что социальные сети будут осторожнее и ответственнее подходить к распространению информации.

Решительная позиция американского президента усиливает уверенность в том, что социальные сети перестанут быть ареной войн с использованием «мягкой силы» и источником «фейк-новостей».

Директор Экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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