Нагиф Гамзаев: Все должны быть мобилизованы против тех, кто нарушает правила карантинного режима

БАКУ/Trend| - Сегодня во время сложной борьбы современного мира с пандемией COVID-19, Азербайджан сумел положительно выделиться в борьбе с коронавирусом, продемонстрировав свою способность справиться с невидимым «врагом» за счет внутренних сил, заявил депутат Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан смог избежать серьезных последствий пандемии коронавируса. С первого дня, когда коронавирус вышел за границы Китая, обеспечение здоровья и социальной защиты населения стало первым делом для Азербайджанского государства.

В результате предусмотрительности и своевременных решений Президента Ильхама Алиева меры по борьбе с пандемией в стране были взяты под полный контроль. За этим последовали некоторые меры послабление режима карантина. Однако это не следует воспринимать как полную свободу, игнорируя пандемию коронавируса. Помня, насколько опасен COVID-19, каждый из нас должен взять на себя задачу вместе бороться с этой инфекцией до конца.

Ссылаясь на мировой опыт, депутат повторил, что коронавирус является повторяющейся пандемией. Он сказал, что, если существующие правила не будут соблюдены, может начаться вторая волна процесса: «Снятие некоторых ограничений в карантинном режиме, смягчающие меры не означают, что граждане должны вернуться к прежнему образу жизни. К сожалению, число новых случаев заражения увеличилось после того, как был ослаблен специальный карантинный режим и были отменены строгие запреты.”

Надлежащее соблюдение правил борьбы с пандемией коронавируса должно стать одним из важнейших требований на сегодняшний день. Граждане должны повысить свое чувство социальной ответственности, защитить себя и заботиться о других. В частности, руководители организаций общественного питания, которым дано разрешение на работу, должны обратить непосредственное внимание на соблюдение правил режима карантина и предельно ответственно подойти к данному вопросу. Все должны быть мобилизованы против тех, кто нарушает правила карантинного режима. Важность защиты от коронавирусной инфекции должна быть главной темой сегодняшнего дня, и необходимо повышать осведомленность в этой области. Конечно, если правила не соблюдаются, карантинный режим может быть ужесточен снова, и соответствующие ограничения могут быть повторно введены.