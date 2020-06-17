Азербайджанские врачи: То, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева стоя приветствовали медработников, придало нам новые силы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 17 июня в Азербайджане отмечается День медицинского работника. Профессиональный праздник врачей еще никогда не был в нашей стране так актуален, как сегодня. Азербайджан вместе со всем миром ведет борьбу с общей бедой - пандемией коронавируса нового типа COVID-19, которая выявила реальный потенциал азербайджанского здравоохранения. Наличие высококвалифицированного медицинского персонала и современной инфраструктуры наглядно продемонстрировали возможности стремительно развивающейся страны. Азербайджанские врачи своими исключительными заслугами, с честью и достоинством выполняют свой служебный долг, рискуя жизнью, делают все возможное, чтобы справиться с этой эпидемиологической проблемой.

Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно отмечают самоотверженность азербайджанских врачей, стоя приветствуют их на церемониях открытия новых медицинских учреждений, которые запускают в эксплуатацию в последнее время.

Бесспорно, наши врачи своим самоотверженным трудом оправдывают это внимание и заботу. Они достойно стоят на страже здоровья граждан и заслуживают особого внимания в День медицинского работника.