Президент Ильхам Алиев дал указания для увековечения памяти генерала Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июля в Габалинском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Эмирван-Вандам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

После ознакомления с автомобильной дорогой Эмирван-Вандам глава государства рассказал о героизме генерала Полада Гашимова, который родился в селе Вандам, и дал указание о присвоении его имени одной из улиц в Габале и других соответствующих мерах для увековечения его памяти.