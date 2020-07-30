Президент Ильхам Алиев дал указания для увековечения памяти генерала Полада Гашимова (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 29 июля в Габалинском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Эмирван-Вандам.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
После ознакомления с автомобильной дорогой Эмирван-Вандам глава государства рассказал о героизме генерала Полада Гашимова, который родился в селе Вандам, и дал указание о присвоении его имени одной из улиц в Габале и других соответствующих мерах для увековечения его памяти.
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