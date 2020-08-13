Министр национальной обороны и начальник Генерального штаба Турции прибыли в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан с визитом прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие войсками и другие высокопоставленные офицеры.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

Гостей в Баку встречали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий ВВС Рамиз Тахиров.

Отметим, что военная делегация Турции в расширенном составе в рамках Дня наблюдателя высокого уровня будет следить за последним эпизодом первого этапа совместных боевых тактических и тактико-летных учений сухопутных войск и военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.