Министр национальной обороны и начальник Генерального штаба Турции прибыли в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджан с визитом прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие войсками и другие высокопоставленные офицеры.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.
Гостей в Баку встречали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий ВВС Рамиз Тахиров.
Отметим, что военная делегация Турции в расширенном составе в рамках Дня наблюдателя высокого уровня будет следить за последним эпизодом первого этапа совместных боевых тактических и тактико-летных учений сухопутных войск и военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.
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