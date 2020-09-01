В Фонд помощи ВС Азербайджана собрано свыше 113 млн манатов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 сентября 2020 года, в Фонде помощи Вооруженных сил Азербайджана аккумулировано свыше 113 миллионов манатов, более 213,5 тысячи долларов, свыше 18 тысячи евро и 5 000 рублей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Фонд формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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