90,8% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Опубликован отчет «Деятельность Президента в общественном мнении» Центра социальных исследований, сообщает в среду Trend.

Отчет охватывает второй квартал 2020 года - с апреля по июнь.

Для изучения отношения респондентов к работе, проводимой Президентом и тремя ветвями власти (законодательная, судебная и исполнительная), было изучено доверие к ним.

Так, абсолютное большинство респондентов отметило, что доверяет Президенту Ильхаму Алиеву. Сказавшие «полностью доверяю» Президенту составляют абсолютное большинство (90,8%).

Кроме того, абсолютное большинство респондентов высоко оценило деятельность главы государства в сфере строительства армии и модернизации вооруженных сил (96%) и во внешнеполитической сфере (95%).

Абсолютное большинство респондентов (92,8%) довольно реакцией Президента на события, вызвавшие общественное порицание. Помимо этого, абсолютное большинство респондентов (95,2%) считает, что освобождение Президентом глав исполнительных властей от должности отражает мнение общественности.

Также абсолютное большинство респондентов (94,2%) считает, что простота и скромность главы государства являются примером для чиновников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)