Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО в формате видеоконференции. В заседании принял участие глава азербайджанской делегации в организации, председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Как сообщает в четверг Trend, в повестку онлайн заседания, в котором приняли участие представители стран-членов и ассоциативных стран, вошли вопросы, касающиеся России и Западных Балкан, а также другие вопросы.

На встрече французский депутат Седрик Перрен выступил с докладом о военной модернизации в России и о задачах, стоящих перед союзниками по НАТО.

Затем был представлен доклад о вызовах по обеспечению мира и безопасности на Западных Балканах, подготовленный Подкомитетом по трансатлантической обороне и сотрудничеству в области безопасности. Доклад озвучил французский депутат Жан Ларсоннер.

Участники встречи выступили с предложениями и комментариями по обоим вопросам.

В ходе обсуждений также выступил глава делегации Милли Меджлиса в организации Зияфет Аскеров. В своем выступлении председатель парламентского комитета рассказал о вкладе Азербайджана в предотвращение распространения пандемии COVID-19 в мире. Он отметил, что с первых дней пандемии, под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан, с целью укрепления международной солидарности в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровнях, выдвигает необходимые инициативы и предпринимает действенные шаги.

Страна выделила Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов.

Правительство Азербайджана, с целью внести вклад в усилия международного сообщества по предотвращения риска распространения коронавирусной инфекции, выделило пять миллионов долларов добровольной финансовой помощи фонду "Обращение COVID-19" в рамках "Стратегической готовности и ответного плана" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В целом Азербайджан продемонстрировал глобальную солидарность в борьбе с COVID-19 и оказал гуманитарную помощь более чем 30 странам.

В ходе обсуждений докладчик Жан Ларсоннер, высоко оценив работу, проделанную главой азербайджанского государства в рамках борьбы с пандемией, выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

Зияфет Аскеров подчеркнул, по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, четвертого мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения, в формате видеоконференции, состоялся Саммит, посвященный борьбе с коронавирусом.

Глава азербайджанской делегации отметил, что на Саммите Президент Ильхам Алиев выступил с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19. Затем от имени стран Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев направил в данной связи обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Армения была единственной страной, которая выступила против этой инициативы.

Было отмечено, что эта инициатива Президента Азербайджана в короткие сроки была поддержана 130 странами мира. Во время телефонного разговора Президента Ильхама Алиева и Антониу Гуттериша восьмого июля, Генсек выразил полную поддержку этой инициативе. Генсек ООН выразил признательность Президенту Азербайджана за инициативу созыва специальной сессии организации по борьбе с COVID-19.

Было подчеркнуто, что инициатива Президента Ильхама Алиева также была высоко оценена главой Генассамблеи ООН. Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде поблагодарил Президента Ильхама Алиева за инициативу проведения специального заседания по сотрудничеству между странами в борьбе с пандемией коронавируса.

На специальной встрече, состоявшейся 31 августа, посвященной организации этой сессии, Тиджани Мухаммад-Банде сказал, что предложение о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи является надежной основой для мобилизации международных усилий по борьбе с угрозой распространения пандемии.

Зияфет Аскеров с уверенностью отметил, что специальная сессия ООН, начавшаяся 10 июля и продолжающая по сей день, обусловит мобилизацию международного сообщества перед пандемией COVID-19, внесет свой позитивный вклад в работу по поиску должного ответа на эту глобальную угрозу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)