Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО)

Политика 3 сентября 2020 15:14 (UTC+04:00)
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО в формате видеоконференции. В заседании принял участие глава азербайджанской делегации в организации, председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Как сообщает в четверг Trend, в повестку онлайн заседания, в котором приняли участие представители стран-членов и ассоциативных стран, вошли вопросы, касающиеся России и Западных Балкан, а также другие вопросы.

На встрече французский депутат Седрик Перрен выступил с докладом о военной модернизации в России и о задачах, стоящих перед союзниками по НАТО.

Затем был представлен доклад о вызовах по обеспечению мира и безопасности на Западных Балканах, подготовленный Подкомитетом по трансатлантической обороне и сотрудничеству в области безопасности. Доклад озвучил французский депутат Жан Ларсоннер.

Участники встречи выступили с предложениями и комментариями по обоим вопросам.

В ходе обсуждений также выступил глава делегации Милли Меджлиса в организации Зияфет Аскеров. В своем выступлении председатель парламентского комитета рассказал о вкладе Азербайджана в предотвращение распространения пандемии COVID-19 в мире. Он отметил, что с первых дней пандемии, под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан, с целью укрепления международной солидарности в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровнях, выдвигает необходимые инициативы и предпринимает действенные шаги.

Страна выделила Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов.

Правительство Азербайджана, с целью внести вклад в усилия международного сообщества по предотвращения риска распространения коронавирусной инфекции, выделило пять миллионов долларов добровольной финансовой помощи фонду "Обращение COVID-19" в рамках "Стратегической готовности и ответного плана" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В целом Азербайджан продемонстрировал глобальную солидарность в борьбе с COVID-19 и оказал гуманитарную помощь более чем 30 странам.

В ходе обсуждений докладчик Жан Ларсоннер, высоко оценив работу, проделанную главой азербайджанского государства в рамках борьбы с пандемией, выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

Зияфет Аскеров подчеркнул, по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, четвертого мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения, в формате видеоконференции, состоялся Саммит, посвященный борьбе с коронавирусом.

Глава азербайджанской делегации отметил, что на Саммите Президент Ильхам Алиев выступил с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19. Затем от имени стран Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев направил в данной связи обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Армения была единственной страной, которая выступила против этой инициативы.

Было отмечено, что эта инициатива Президента Азербайджана в короткие сроки была поддержана 130 странами мира. Во время телефонного разговора Президента Ильхама Алиева и Антониу Гуттериша восьмого июля, Генсек выразил полную поддержку этой инициативе. Генсек ООН выразил признательность Президенту Азербайджана за инициативу созыва специальной сессии организации по борьбе с COVID-19.

Было подчеркнуто, что инициатива Президента Ильхама Алиева также была высоко оценена главой Генассамблеи ООН. Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде поблагодарил Президента Ильхама Алиева за инициативу проведения специального заседания по сотрудничеству между странами в борьбе с пандемией коронавируса.

На специальной встрече, состоявшейся 31 августа, посвященной организации этой сессии, Тиджани Мухаммад-Банде сказал, что предложение о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи является надежной основой для мобилизации международных усилий по борьбе с угрозой распространения пандемии.

Зияфет Аскеров с уверенностью отметил, что специальная сессия ООН, начавшаяся 10 июля и продолжающая по сей день, обусловит мобилизацию международного сообщества перед пандемией COVID-19, внесет свой позитивный вклад в работу по поиску должного ответа на эту глобальную угрозу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории (версия 2)
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории (версия 2)
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО)
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО)
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
Loading Bars
Лента новостей
США продолжат сотрудничество с Туркменистаном в реализации инновационных проектов Бизнес 15:54
В Азербайджане оглашено число наркозависимых лиц Общество 15:46
Успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде (ФОТО) ИКТ 15:42
Министр экономики Азербайджана в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Экономика 15:39
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире США 15:37
Названы сферы экономики Азербайджана, имеющие самые высокие перспективы роста в 2021 году Экономика 15:34
В Эйлате задержан иорданский аквалангист Израиль 15:34
Узбекистан занял 93 место в Глобальном инновационном индексе Узбекистан 15:29
В Грузии ждут ответов на более чем 7 тысяч тестов на коронавирус Грузия 15:25
В Азербайджане вырос спрос на доллары Финансы 15:25
В Иране представили местную судовую коробку передач Политика 15:20
В Азербайджане прием запросов по смене учащимися школ будет вестись до 11 сентября Общество 15:19
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО (ФОТО) Политика 15:14
Итоги буровых работ на подземных газохранилищах Азербайджана Энергетика 15:11
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории Политика 15:00
"AccessBank" удостоен награды STP Quality Award Экономика 14:59
Работа, проведенная в Азербайджане, позволяет контролировать ситуацию по COVİD-19 - эксперт Общество 14:58
Михаил Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Беларуси Россия 14:57
В Азербайджане будут собирать автомобили General Motors Финансы 14:55
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО) Социум 14:37
После реконструкции в Подгорице открылась улица "Баку" (ФОТО) Общество 14:33
В Туркменистане строятся автовокзалы Транспорт 14:32
Налоговый комитет Узбекистана запустил систему общественного контроля «Налоговый партнер» Узбекистан 14:29
Завтра в Баку сохранится стабильная погода Общество 14:28
Больше половины доходов госбюджета Азербайджана в 2021 году придется на нефтяной сектор Финансы 14:18
Повторный сев кукурузы удваивает доходы фермеров в Азербайджане Экономика 14:16
Эксклюзив! Как Камелия Иоффе из Азербайджана живет в Израиле: Кому рассказываю - никто не верит... (ФОТО) Интервью 14:13
Российский актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП Социум 14:12
Начался процесс выбора специальностей в колледжах Азербайджана Общество 14:12
ГЭЦ Азербайджана обратился к суббакалаврам, желающим учиться на архитектора Общество 14:06
Бюджет Нахчывана на следующий год будет увеличен Финансы 14:04
Пандемия создала возможности для новых партнерских отношений между США и Туркменистаном Бизнес 13:59
В Азербайджане начался прием апелляционных заявлений в связи со вступительными экзаменами по I и IV группам Общество 13:47
Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тыс. талибов Другие страны 13:43
ЕС поддерживает внедрение модели сельскохозяйственной кооперации в Грузии Бизнес 13:26
Увеличился объем ж/д грузоперевозок из Ирана в Россию через Азербайджан Транспорт 13:22
Статистика геологических работ ПО Azneft за 2019 год Энергетика 13:01
При содействии Казахстана из Китая в Туркменистан были доставлены сельскохозяйственные комбайны Транспорт 12:58
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отдал дань памяти героизму солдат азербайджанских стрелковых дивизий Политика 12:58
Лживая правда…Мелодрама азербайджанских актеров (ФОТО) Культура 12:52
В январе-июле 2020 года Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 12:48
Азербайджанские танкисты вышли в финал конкурса "Танковый биатлон" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:43
Завершился конкурс "Кубок моря" (ФОТО) Политика 12:42
В Азербайджане за 8 месяцев 2020 г. в рамках соцобеспечения выплачено более 3,8 млрд манатов Экономика 12:33
В Азербайджане наблюдается рост производства ненефтяной промышленности Бизнес 12:30
Объявлены результаты конкурса по приему в пятый класс лицеев Баку Общество 12:28
К партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 76 стран Европа 12:24
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами Россия 12:19
В Баку ожидается поставка еще одной партии «лондонских» такси Общество 12:18
Правящая партия Таджикистана объявила о выдвижении Эмомали Рахмона на пост президента Таджикистан 12:18
Apple до конца года выпустит самый дешевый MacBook в линейке США 12:15
Коронавирус в Израиле: 422 пациента в тяжелом состоянии, 127 подключены к аппаратам ИВЛ Израиль 12:14
В Туркменистан поставлены автобусы Hyundai Транспорт 12:11
На борьбу с COVİD-19 из госбюджета Азербайджана предусмотрено выделить 600 млн манатов Финансы 12:11
В Казахстане строят 12 инфекционных больниц в рамках подготовки ко второй волне пандемии Казахстан 12:08
Казахстан значительно сократил поставки нефтепродуктов в Азербайджан Энергетика 12:06
За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 20 Грузия 12:04
Дальность действия иранских РЛС достигает 3 тыс. км Политика 12:03
Добывающий сектор лидирует в промышленном производстве в столице Азербайджана Бизнес 12:01
Президент ГА ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19 Политика 11:59
Оглашен приговор Тофигу Ягублу Общество 11:55
Направлено в суд уголовное дело по факту отравления угарным газом в студенческом общежитии БГУ Общество 11:54
Принц Гарри и Меган Маркл будут сотрудничать с Netflix Интересное 11:47
Социальная дистанция и защитная маска: музеи Азербайджана принимают посетителей (ФОТО) Культура 11:46
В госбюджете Азербайджана на 2021 год цена на нефть заложена в размере $35 за баррель Финансы 11:43
Объявлен конкурс по приему курсантов в турецкий Университет медицинских наук и Военно-медицинскую академию России Общество 11:33
ЕС привержен борьбе с изменением климата и поддержке Грузии в производстве зеленой энергии Бизнес 11:19
Депутат Севиль Микаилова провела онлайн-прием избирателей (ФОТО) Политика 11:15
Цены на азербайджанскую нефть понизились Финансы 11:13
Ураган "Нана" обрушился на побережье Белиза Другие страны 11:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию заново отстроенного учебного корпуса UNEC (ФОТО) Общество 11:00
Пожар вспыхнул на нефтяном танкере у берегов Шри-Ланки Другие страны 10:51
В Туркменистане озвучили планы по объемам сбора пшеницы Бизнес 10:48
Торжественная церемония открытия Венецианского кинофестиваля (ФОТО) Звёздный мир 10:45
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку (ФОТО) Политика 10:42
Государственные и частные структуры Туркменистана и Кыргызстана возобновят регулярные встречи Бизнес 10:41
В Азербайджане тестовый экзамен сдают около 2400 учителей по математике и технологии Общество 10:40
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 10:40
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы Политика 10:31
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:20
Издание News Blaze: Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана Политика 10:13
Туркменистан и Афганистан обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ Энергетика 10:05
Драгоценные металлы в Азербайджане вновь упали в цене Финансы 10:05
Италия и Израиль запустили нано-спутник совместной разработки Израиль 10:02
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 210 тыс. человек Россия 10:02
Из Казахстана доставили еще 24 граждан Азербайджана Общество 10:01
Программа подготовки бизнес-ангелов способствует привлечению инвестиций в Казахстане ИКТ 09:53
Цены на нефть слабо меняются после падения в среду на 2% Энергетика 09:49
Евро продолжает падение по отношению к манату Финансы 09:47
Большую часть строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Бизнес 09:46
Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом США 09:37
О льготном кредитовании бизнеса рассказал замглавы Нацбанка Казахстана Казахстан 09:33
Мевлют Чавушоглу: Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан Политика 09:27
Обнародованы объёмы перевалки грузов из Греции через порты Турции Турция 09:20
Грузия получит более 30 миллионов евро на защиту лесов Грузия 09:17
С начала года через порты Турции перевезено около 300 тыс. тонн грузов из Ирана Турция 09:11
Обнародованы объемы морских грузоперевозок из Туркменистана через порты Турции Турция 09:09
Участие Литвы в общем экспорте Азербайджана выросло Бизнес 08:51
Сокращается финансирование азербайджанских НБКО со стороны иностранных структур Финансы 08:30
Абэ обсудил с Гутерришем свой уход в отставку и сотрудничество Японии с ООН В мире 08:18
Все новости