Президент Ильхам Алиев: В этом году в Сумгаите начнет функционировать завод по производству стекла

БАКУ/Trend/ - В этом году в Сумгаите начнет функционировать завод по производству стекла.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Центра профессионального образования при Обществе с ограниченной ответственностью «Сумгайытский химический промышленный парк».

«Сумгайыт сегодня является вторым по величине промышленным центром не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Потенциал Сумгайыта становится все сильнее. В этом году здесь также начнет функционировать завод по производству стекла. Туда тоже вложены крупные инвестиции, и он будет обеспечивать нас стеклом. Хотя из-за пандемии сегодня строительный сектор переживает некоторый спад, однако он восстанавливается и будет восстановлен. Мы будем обеспечивать себя местным стеклом. Это тоже большое достижение»,- сказал глава государства.

«Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции. Важную роль в этом играют город Сумгайыт, в частности, Химический промышленный парк, потому что, проделав в последние годы данную работу, мы в значительной степени добились этого. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы посмотреть, где у нас наибольшая зависимость от импорта, и если здесь возможно замещение и для этого имеется сырье или же это позволяет технико-экономическое обоснование, то этим отраслям обязательно должно уделяться большое внимание. Компаниям, проявляющим такую инициативу, должен предоставляться статус резидента. В то же время государство должно оказывать им помощь, выделять льготные кредиты, чтобы мы максимально сократили зависимость от импорта, так как к этому стремится любая страна, в частности, страна с растущим населением – Азербайджан, обязательно должна стремиться к этому»,- добавил Президент Ильхам Алиев.