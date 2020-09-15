Освобождение Баку от оккупации — знаменательное событие для Азербайджана и Турции — турецкий историк

БАКУ /Trend/ - 102-я годовщина освобождения Баку от оккупации и сама по себе дата 15 сентября — очень важна для Азербайджана и Турции, сообщил во вторник Trend турецкий ученый-историк, профессор Ильбер Ортайлы.

Историк отметил, что летопись героизма и братства двух стран необходимо передавать из поколения в поколение: "Можно много говорить о мужестве и отваге Кавказской исламской армии и азербайджанского народа, проявленной в 1918 году. Освобождение оккупированного Баку Кавказской исламской армией должно быть особо изучено, чтобы донести историю тех событий до широких масс".

Ортайлы добавил, что сегодня Азербайджан самая развития страна региона с политической и экономической точки зрения: "Независимость Азербайджана незыблема. Поздравляю весь тюркский мир со 102-й годовщиной освобождения Баку от оккупации".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)