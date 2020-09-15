Работа, проделанная в Азербайджане, сделает его одной из самых подготовленных к постпандемическому периоду стран — депутат

БАКУ /Trend/ - Работа, проделанная в Азербайджане, сделает его одной из самых подготовленных к постпандемическому периоду стран и полностью обеспечит новую динамику развития.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии Центра профессионального образования при Сумгайытском химическом промышленном парке вновь показало, что реформы, направленные на создание новой системы образования, продолжаются успешно.

"Основная черта, характеризующая новый период развития страны, заключается в том, что образованные, квалифицированные, подготовленные кадры формируются как творческие личности, создающие и применяющие новые технологии, составляющие основу экономического роста. Высшее профессиональное образование, умелое использование достижений науки - главные факторы экономического развития. Именно в результате этого, наряду с тем, что Азербайджан является страной, инвестирующей во все приоритетные отрасли экономики, он также превращается в экспортера высококачественной промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Сокращение зависимости нашей страны от импорта, развитие ненефтяного сектора, безусловно, ярко проявляется как результат продуманных реформ. Обнаружение новых местных источников сырья и создание новых производственных участков создают широкие возможности для удовлетворения как внутреннего спроса, так и увеличения экспорта.

Неслучайно, на открытии Центра профессионального образования Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции. Важную роль в этом играют город Сумгайыт, в частности, Химический промышленный парк, потому что, проделав в последние годы данную работу, мы в значительной степени добились этого. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы посмотреть, где у нас наибольшая зависимость от импорта, и если здесь возможно замещение и для этого имеется сырье или же это позволяет технико-экономическое обоснование, то этим отраслям обязательно должно уделяться большое внимание."

Результатом созданных в Азербайджане благоприятных условий для развития предпринимательства является то, что, как азербайджанские, так и иностранные компании с удовольствием выступают с крупными бизнес-проектами в новых сферах. Как и было отмечено, для этого проделана колоссальная работа. Реконструирована дорожная инфраструктура, газифицировано 95 процентов республики, со стороны государства обеспечена потребность в бесперебойной электроэнергии и финансовая поддержка для развития предпринимательства.

Все это дает возможность создавать ориентированные на экспорт и импортозамещающие производства. Однако нам нельзя останавливаться на достигнутом. В дальнейшем эту работу необходимо еще больше ускорить. Потому что проводимые в Азербайджане продолжительные и целенаправленные реформы, а также международные нефтегазовые и транспортные проекты являются реальной основой для этого", - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)