Подготовлено Положение Аппарата и Управления делами парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Подготовлено Положение Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое уже передано сотрудникам.
Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека сказал глава комитета Захид Орудж, сообщает в четверг Trend.
Он также отметил, что вчера состоялась онлайн-встреча с участием председателей парламентских комитетов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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