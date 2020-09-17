Подготовлено Положение Аппарата и Управления делами парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подготовлено Положение Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое уже передано сотрудникам.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека сказал глава комитета Захид Орудж, сообщает в четверг Trend.

Он также отметил, что вчера состоялась онлайн-встреча с участием председателей парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)