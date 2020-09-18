На реконструкцию дорог в Хатаинском районе Баку выделены 10,05 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из средств, указанных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 10,05 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой этого распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.